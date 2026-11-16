TG2 Cinematinée: la rubrica del Tg2 andata in onda il 15 novembre 2026 alle 01:10

La puntata di TG2 Cinematinée del 15 novembre 2026 è andata in onda alle 01:10. La rubrica del Tg2 ha proposto i film della settimana, consigli di visione, classifiche e ha presentato i protagonisti dello spettacolo al pubblico notturno.

Il contenuto del programma è stato curato da Cinzia Terlizzi, con la direzione di Antonio Preziosi e la vicedirezione di Maria Antonietta Spadorcia.

TG2 Cinematinée si conferma spazio dedicato al cinema e all’intrattenimento, pensato per gli spettatori della fascia notturna, con segnalazioni sui titoli in programmazione e sulle personalità del settore.