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TG2 Cinematinée: la rubrica del Tg2 andata in onda il 15 novembre 2026 alle 01:10

TG2 Cinematinée del 15/11/2026 in onda alle 01:10: la rubrica del Tg2 con film della settimana, consigli, classifiche e protagonisti. Direzione: Antonio Preziosi.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La puntata di TG2 Cinematinée del 15 novembre 2026 è andata in onda alle 01:10. La rubrica del Tg2 ha proposto i film della settimana, consigli di visione, classifiche e ha presentato i protagonisti dello spettacolo al pubblico notturno.

Il contenuto del programma è stato curato da Cinzia Terlizzi, con la direzione di Antonio Preziosi e la vicedirezione di Maria Antonietta Spadorcia.

TG2 Cinematinée si conferma spazio dedicato al cinema e all’intrattenimento, pensato per gli spettatori della fascia notturna, con segnalazioni sui titoli in programmazione e sulle personalità del settore.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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