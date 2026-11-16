Chiara Pellacani ballerina per una notte a Ballando con le Stelle: reggaeton insieme a Chiquito

Nella settima puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda il 15 novembre 2026, Chiara Pellacani è salita sulla pista di Rai 1 come “ballerina per una notte”.
L’atleta azzurra si è esibita in un reggaeton insieme al maestro Chiquito, partecipando allo show come ospite.
La presenza di Pellacani ha voluto celebrare la sua stagione sportiva di quest’anno: la tuffatrice ha infatti conquistato cinque medaglie d’oro agli Europei di Parigi 2026.
L’apparizione ha unito per una serata televisione e successo sportivo, portando in trasmissione i risultati ottenuti dalla campionessa.