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Chiara Pellacani ballerina per una notte a Ballando con le Stelle: reggaeton insieme a Chiquito

Chiara Pellacani è stata ballerina per una notte nella settima puntata di Ballando con le Stelle su Rai 1: reggaeton con il maestro Chiquito e cinque ori agli Europei 2026.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Nella settima puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda il 15 novembre 2026, Chiara Pellacani è salita sulla pista di Rai 1 come “ballerina per una notte”.

L’atleta azzurra si è esibita in un reggaeton insieme al maestro Chiquito, partecipando allo show come ospite.

La presenza di Pellacani ha voluto celebrare la sua stagione sportiva di quest’anno: la tuffatrice ha infatti conquistato cinque medaglie d’oro agli Europei di Parigi 2026.

L’apparizione ha unito per una serata televisione e successo sportivo, portando in trasmissione i risultati ottenuti dalla campionessa.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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