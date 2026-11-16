Ronaldinho torna in campo a 46 anni: entusiasmo alle stelle e il Ravenna vince con il Forlì

Ronaldinho è tornato a calcare il prato di uno stadio in una partita ufficiale: a 46 anni il fuoriclasse brasiliano ha giocato un tempo con la maglia del Ravenna, contribuendo alla vittoria per 2-0 nel derby contro il Forlì e guadagnandosi una lunga ovazione dal pubblico del Bruno Benelli.

Ed è così che lo stadio si è trasformato in una festa. Circa 7.000 spettatori hanno assistito all’evento che rompeva un’assenza dagli impegni ufficiali durata undici anni. Tra la folla anche volti noti come Flavio Briatore, Fabio Fognini, Serginho e Dida, presenti per vedere l’ex Pallone d’Oro 2005 tornare a giocare.



Sopra una delle curve campeggiava lo striscione “Iterum rudent leones”, il motto che ha fatto da sfondo alla serata. Alla vigilia, Dida aveva commentato l’arrivo dell’ex campione: «Ronaldinho è una persona delicata e fantastica fuori dal campo, ma dentro diventa un vero e proprio showman. Sono veramente curioso di vedere come giocherà stasera».

Il match è iniziato con il Forlì deciso a fare la partita: gli ospiti, quindicesimi in classifica, hanno messo pressione fin dai primi minuti e hanno costretto il Ravenna a uno sforzo difensivo. Ma con il passare del tempo Ronaldinho ha preso confidenza con il ritmo della gara e ha mostrato sprazzi della classe che lo ha reso celebre.



Schierato dal primo minuto con la maglia numero 10 e la caratteristica fascia tra i capelli, in forma fisica perfetta, il brasiliano è rimasto in campo per 45 minuti. Marcato da Palomba e De Risio, non ha risparmiato giocate verticali e tocchi di prima; ha battuto tre calci d’angolo e, su uno di questi, l’azione ha innescato il gol del vantaggio giallorosso.

Al 36’ Ronaldinho ha aperto il gioco per Lonardi, che ha servito Donati: quest’ultimo ha trovato la via del gol per sbloccare il risultato. Prima che la rete fosse siglata, un calcio d’angolo calciato da Ronaldinho aveva provocato una concitazione in area, con Martelli che in un primo momento aveva respinto la minaccia. L’azione personale del brasiliano, dunque, è stata determinante per l’episodio che ha portato al vantaggio.



Non è arrivato il gol ufficiale numero 300, ma la sua presenza ha inciso sul ritmo e sulle scelte offensive del Ravenna. La condizione atletica mostrata è quella di un giocatore fuori dall’attività regolare, ma la qualità tecnica e l’intuito nei passaggi non sono venuti meno.



A metà gara, nel momento della sostituzione, il pubblico ha tributato al 46enne una lunga standing ovation. Ronaldinho ha ricambiato con un giro d’onore e un inchino verso le tribune, gesto che ha sottolineato l’emozione della serata. Uscendo dal campo ha anche rilasciato una battuta ai microfoni di Sky Sport: “Se il presidente mi chiama, torno”.



Dida e Serginho sono entrati negli spogliatoi al termine del primo tempo per abbracciarlo, mentre il presidente del Ravenna, visibilmente commosso, lo ha accompagnato verso gli spogliatoi. Così il presidente Ignazio Cipriani lo ha accompagnato negli spogliatoi.