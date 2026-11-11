A Milano la mostra che racconta le antichità senza confini: 150 reperti alla Fondazione Prada

Una scultura del II secolo a.C. ritrovata sulla costa del Mar Rosso apre la riflessione centrale della nuova mostra alla Fondazione Prada di Milano: oggetti che hanno viaggiato tra culture e continenti e che mettono in discussione categorie nette come “greco”, “romano” o “indiano”.

L’opera in questione è un Buddha scoperto nel 2023 al porto di Berenice, noto anche per il commercio di elefanti da guerra. La statuetta tiene in mano un fiore di loto ma è avvolta in un mantello che richiama la tradizione greca, con il trattamento del panneggio a “wet-drapery” e pieghe ritmiche che accentuano un realismo anatomico. La capigliatura a ricci, la lucentezza del marmo — ritenuto provenire da cave delle Cicladi — e particolari iconografici come un alone segnato da raggi solari, evocano ulteriori punti di contatto con il mondo greco.

Il reperto è uno dei 150 oggetti esposti nella rassegna Global Antiquity, allestita negli spazi di Largo Isarco. Il percorso copre un arco cronologico che va approssimativamente dal 600 a.C. al 1000 d.C. e mette a confronto culture del Mediterraneo e dell’Asia, mostrando convergenze, simmetrie, mescolanze e ibridazioni.

Gli oggetti sono raggruppati in cluster che si dipartono attorno a uno spazio comune pensato come una grande metafora marina: ogni “isola” ospita una famiglia di reperti — capitelli con motivi vegetali, astrolabi, gioielli, otri, monete, pezzi per il gioco degli scacchi. Tra i casi esposti figura anche una statuina femminile proveniente dal subcontinente indiano rinvenuta a Pompei, il che implica che quell’oggetto aveva raggiunto la città prima dell’eruzione del 79 d.C.

La mostra è curata da Salvatore Settis con un team internazionale di archeologi. Settis ha sintetizzato l’approccio definendolo “non un’archeologia del mistero” ma “un’archeologia della luce, della ragione”, con l’intento di restituire voce agli oggetti e offrire chiavi di lettura utili anche per comprendere il presente. Dietro il progetto c’è la volontà di interrogar­si su quando sia lecito liquidare un reperto come “esotico” e su quali viaggi abbia compiuto attraverso mondi diversi.

Global Antiquity è la terza tappa di una trilogia curata da Settis per la Fondazione Prada; le precedenti esposizioni hanno indagato rispettivamente la serialità e l’unicità e il riuso delle antichità greco‑romane in epoche successive. I progetti espositivi sono firmati da Rem Koolhaas.

I prestiti per la mostra provengono da decine di istituzioni, tra cui il British Museum di Londra, il Museo Archeologico di Taranto e il Musée Guimet di Parigi. Allo stesso tempo, la rassegna mette in luce la difficoltà — e in alcuni casi l’impossibilità — di assicurare prestiti da Paesi coinvolti in conflitti, citando situazioni che riguardano, tra gli altri, Ucraina e Iran: reperti che nell’antichità attraversavano confini oggi rischiano di restarne separati.