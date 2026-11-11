Piazza Affari prende slancio: Ftse Mib sale dello 0,9%, spiccano Technoprobe e Mediobanca

MILANO, 11 novembre 2026 – Piazza Affari accelera nei primi minuti di contrattazioni con il principale listino in deciso rialzo. L’indice Ftse Mib avanza dello 0,9%, portandosi oltre quota 52.200 punti.
Tra i titoli migliori della mattinata si distinguono Technoprobe, con un balzo del 5,5%, e Mediobanca, che guadagna il 4,28%. In evidenza anche Stm, in progresso del 3,41%, e Prysmian, che segna un +3%.
Tim sale dell’1,85%: il rialzo arriva dopo la pubblicazione dei conti relativi ai primi nove mesi dell’anno.
Sull’altro versante, risultano deboli A2a, in calo dell’1,26%, e Inwit, che perde lo 0,38%, alla luce dei conti chiusi al 30 settembre. Debole anche Campari, che limita le perdite allo 0,2%.