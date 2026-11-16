Il potere americano in crisi: tra rivalità globali e la sfida dell’era digitale

L’egemonia statunitense, afferma Charles A. Kupchan in un’analisi pubblicata su Repubblica, è entrata in una fase di profonda trasformazione. Al centro del quadro ci sono il ritorno della competizione fra grandi potenze e la rapida diffusione di tecnologie che stanno rimodellando economie e società.

Negli ultimi anni, osserva Kupchan, la rivalità tra Stati Uniti e Cina si è accentuata. Si aggiungono la guerra della Russia contro l’Ucraina, un attacco congiunto statunitense-israeliano contro l’Iran che si è allargato a livello regionale, oltre ai conflitti in Sudan e nella Repubblica Democratica del Congo. Questi focolai, insieme alle politiche protezionistiche, stanno incrinando i mercati globali interdipendenti e favorendo fenomeni di disaccoppiamento strategico.

Secondo l’analisi, due cambiamenti “tettonici” stanno determinando l’interregno geopolitico: lo spostamento del peso economico verso est e sud del pianeta e il passaggio dall’era industriale a quella digitale. Dopo la Guerra Fredda le economie occidentali pesavano per quasi il 70% del Pil mondiale; oggi la tendenza si inverte. Kupchan cita previsioni secondo cui entro il 2060 la produzione economica complessiva delle democrazie occidentali scenderà sotto il 40% del Pil globale; nella seconda metà del secolo tre delle prime quattro economie mondiali potrebbero essere asiatiche — Cina, India e Indonesia — e entro il 2100 oltre l’80% della popolazione mondiale sarà africana o asiatica, mentre l’Europa rappresenterà circa il 10% del Pil globale.

Il secondo fenomeno riguarda l’adozione di automazione e tecnologie digitali. Questi cambiamenti stanno comprimendo i redditi della classe media, spostando lavoratori dalla manifattura a lavori meno retribuiti nel settore dei servizi. Kupchan sottolinea che le imprese che integrano l’intelligenza artificiale tendono a ridurre il numero di dipendenti, il che fa temere che l’IA sostituirà una parte significativa della forza lavoro anziché ampliarla.

Le tensioni interne non sono meno rilevanti: il tessuto democratico mostra segni di cedimento. Negli Stati Uniti la disuguaglianza raggiunge livelli elevati: il 10% delle famiglie più ricche detiene oltre i due terzi della ricchezza nazionale; l’1% più ricco possiede il 31% della ricchezza, a fronte del 90% più povero delle famiglie. Queste fratture sociali ed economiche alimentano fenomeni politici di polarizzazione e centrismo in affanno.

Per Kupchan la presidenza di Donald Trump è espressione di questo mutamento: il movimento “America First” nasce come reazione alle difficoltà generate da automazione e globalizzazione, ma la sua politica unilaterale non sta plasmando un nuovo ordine; anzi, allarma alleati e avversari e alimenta forze centrifughe. I dazi, rileva l’analisi, non hanno ricondotto i posti di lavoro manifatturieri in patria e hanno complicato ulteriormente l’accesso economico per i lavoratori.

Di fronte a queste tendenze, l’autore indica due priorità strategiche per Washington. La prima è ancorare la transizione verso un ordine decentrato e multipolare: il prossimo assetto internazionale dovrà essere pluralistico, favorire cooperazione oltre divisioni ideologiche e geopolitiche e permettere la convivenza tra democrazie e autocrazie per affrontare sfide comuni come il cambiamento climatico e la gestione tecnologica. La seconda priorità è costruire un nuovo contratto sociale adatto all’era digitale: la reindustrializzazione attraverso dazi è giudicata un’illusione; è invece necessaria una politica che formi i cittadini per i lavori del futuro e ricostruisca la classe media, ripristinando il centro politico come base per rivitalizzare le democrazie liberali.

Kupchan conclude che senza un rinnovamento interno delle democrazie e senza una strategia capace di governare i grandi cambiamenti in atto, il mondo rischia di entrare in un periodo prolungato di instabilità, con conseguenze globali sul piano politico, economico e sociale.