5 x 1000
HomenotizieBorse Ue partono in tono minore: crescono i timori sugli investimenti in...

Borse Ue partono in tono minore: crescono i timori sugli investimenti in intelligenza artificiale

Apertura debole per le Borse europee; aumentano i timori per gli investimenti in IA dopo la vicenda dell’ad di Nvidia. Occhi sul vertice Trump, Xi e Putin e sul Medio Oriente.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

MILANO, 16 novembre 2026, 09:16 — Avvio debole per le principali piazze finanziarie europee, con gli operatori ancora condizionati da elementi di tensione sui mercati.

Londra apre in positivo a +0,21% e Parigi a +0,2%, mentre Francoforte segna un modesto +0,08%.

Secondo le rilevazioni, alla base della cautela vi è la vicenda che ha coinvolto l’amministratore delegato di Nvidia: l’episodio ha alimentato timori sulla tenuta degli investimenti destinati all’intelligenza artificiale.

Sotto i riflettori degli investitori resta inoltre l’incontro fra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin, che orienta l’attenzione sui possibili sviluppi geopolitici. Non si registra, infine, un allentamento delle tensioni in Medio Oriente, altro fattore di pressione sulle Borse.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE