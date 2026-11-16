Borse Ue partono in tono minore: crescono i timori sugli investimenti in intelligenza artificiale

MILANO, 16 novembre 2026, 09:16 — Avvio debole per le principali piazze finanziarie europee, con gli operatori ancora condizionati da elementi di tensione sui mercati.

Londra apre in positivo a +0,21% e Parigi a +0,2%, mentre Francoforte segna un modesto +0,08%.

Secondo le rilevazioni, alla base della cautela vi è la vicenda che ha coinvolto l’amministratore delegato di Nvidia: l’episodio ha alimentato timori sulla tenuta degli investimenti destinati all’intelligenza artificiale.

Sotto i riflettori degli investitori resta inoltre l’incontro fra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin, che orienta l’attenzione sui possibili sviluppi geopolitici. Non si registra, infine, un allentamento delle tensioni in Medio Oriente, altro fattore di pressione sulle Borse.