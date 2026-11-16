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HomenotizieNations League: Belgio rimonta l’Italia, De Cuyper regala il 1-1

Nations League: Belgio rimonta l’Italia, De Cuyper regala il 1-1

Nations League, 15/11/2026: l’Italia passa in vantaggio con Francesco Pio Esposito; il Belgio pareggia al 15′ con Maxim De Cuyper dopo l’azione avviata da Doku.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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L’Italia e il Belgio hanno pareggiato 1-1 nella partita valida per la fase a gironi della Nations League disputata il 15 novembre 2026. La nazionale italiana si era portata in vantaggio con un gol di Francesco Pio Esposito; il pareggio è arrivato al 15′ con Maxim De Cuyper.

L’azione del gol belga è nata da una progressione di Jérémy Doku sulla fascia sinistra. Un retropassaggio ha raggiunto Kevin De Bruyne al limite dell’area; la sfera è poi stata toccata da Timothy Castagne, successivamente da Charles De Ketelaere e infine raccolta da De Cuyper che ha infilato la rete da due passi.

Il risultato finale, 1-1, sancisce la divisione della posta in palio tra le due formazioni nella fase a gironi della competizione continentale.

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Elena Gravin
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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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