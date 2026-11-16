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Mercati asiatici in rosso: cali sui listini dopo lo scossone nel settore tech

Le borse asiatiche chiudono in calo, appesantite dal settore tecnologico e dai timori sugli investimenti in intelligenza artificiale dopo l’uscita dell’Ad di Nvidia.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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MILANO, 16 novembre 2026 — Le principali piazze asiatiche hanno chiuso in ribasso, con il settore tecnologico tra i principali fattori di pressione sui mercati.

I timori sulla tenuta degli investimenti legati all’intelligenza artificiale sono tornati al centro dell’attenzione dopo la vicenda che ha portato all’uscita dell’amministratore delegato di Nvidia, incidendo sull’umore degli operatori.

Sotto i riflettori sono finiti anche indicatori macroeconomici: il prodotto interno lordo del Giappone e la produzione industriale della Cina sono stati tra i dati segnalati dagli analisti.

Nella seduta Tokyo ha registrato un calo del 2,42%, mentre Seul ha lasciato sul terreno il 3,59%. Lo yen si è rafforzato sia sul dollaro, a 159,50, sia sull’euro, a 175,60.

A contrattazioni ancora in corso, Shanghai segnava un -1,18% e Shenzhen un -2,72%. In controtendenza hanno chiuso in rialzo Hong Kong, con +0,49%, e Mumbai, con +0,61%.

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Sul fronte macro internazionale, sono attesi a breve i dati sulla produzione industriale dell’Eurozona. Negli Stati Uniti è prevista una conferenza sulla produttività del lavoro alla quale parteciperà Kevin Warsh.

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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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