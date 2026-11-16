Schlein propone tassa sui superricchi e stipendi più alti per i docenti

La segretaria del Pd ha rilanciato proposte fiscali e misure per l’istruzione, puntando su una tassazione per i più ricchi e su aumenti retributivi per gli insegnanti.

Schlein ha indicato il sostegno a una tassa rivolta ai “super ricchi” e la necessità di riconoscere stipendi più elevati ai prof. Tra le altre misure economiche proposte figura il ritorno del salario minimo a 10 euro all’ora.

Sul fronte scuola, la proposta del partito prevede interventi per ridurre i costi delle famiglie: libri, trasporti e mense gratuiti, secondo quanto illustrato dalla segretaria Pd.

Articolo a firma di Serena Riformato (Lapresse), 15 novembre 2026.