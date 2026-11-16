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Schlein propone tassa sui superricchi e stipendi più alti per i docenti

La segretaria Pd rilancia la tassa sui super ricchi, il salario minimo a 10 €/h e un piano scuola con libri, trasporti e mense gratuiti.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La segretaria del Pd ha rilanciato proposte fiscali e misure per l’istruzione, puntando su una tassazione per i più ricchi e su aumenti retributivi per gli insegnanti.

Schlein ha indicato il sostegno a una tassa rivolta ai “super ricchi” e la necessità di riconoscere stipendi più elevati ai prof. Tra le altre misure economiche proposte figura il ritorno del salario minimo a 10 euro all’ora.

Sul fronte scuola, la proposta del partito prevede interventi per ridurre i costi delle famiglie: libri, trasporti e mense gratuiti, secondo quanto illustrato dalla segretaria Pd.

Articolo a firma di Serena Riformato (Lapresse), 15 novembre 2026.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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