Oltre 400.000 a Praga per difendere radio e tv pubbliche: la più grande protesta dal 1989

Praga, 15 novembre 2026 — Centinaia di migliaia di persone hanno riempito oggi la piazza di Letna a Praga in una manifestazione a sostegno dei media pubblici e contro la riforma del loro finanziamento.

Gli organizzatori hanno parlato di una partecipazione tra le 350.000 e le 450.000 persone; le stesse cifre sono state confermate dalla polizia. Secondo i resoconti, si è trattato della più vasta mobilitazione nella Repubblica Ceca dalla rivoluzione di velluto del 1989.

Sul palco gli intervenuti hanno sollecitato l’abrogazione della norma che sopprime i canoni di concessione per radio e televisione pubblica. La richiesta di annullare la legge sul finanziamento dei media è stata più volte ribadita durante la manifestazione.

Mikulas Minar, presidente dell’associazione “Un milione di momenti per la democrazia” e tra gli organizzatori, ha avanzato quattro richieste al governo. Tra queste figurano il ritiro della legge sul finanziamento dei media, l’avvio di un dialogo con la popolazione e le dimissioni di Tomio Okamura dalla presidenza della Camera dei deputati.

Il premier Andrej Babis ha dichiarato di rispettare il diritto di protesta, ma ha affermato di non condividere le motivazioni dell’iniziativa, definendole non “giuste”. In un’intervista all’agenzia ceca Ctk, Babis ha poi annunciato che il governo intende abolire i canoni.