Zecchi: “Venezia Capitale d’Europa deve avere un grande terminal internazionale. Sinergia Porto e Aeroporto”

(Riceviamo e pubblichiamo).

“Venezia Capitale d’Europa deve avere un grande terminal internazionale in una visione organica e sinergica tra Porto e Aeroporto”.

E’ la proposta del professor Stefano Zecchi per uscire dalla crisi commerciale e dalla scadente qualità turistica di Venezia, vissuta ormai da decenni, oltremodo peggiorata in questo periodo di emergenza sanitaria.

“Porto e Aeroporto non possono più essere gestiti in modo separato, quasi ignorandosi – prosegue il professore – Venezia deve diventare competitiva e attrattiva a livello internazionale, e questa è l’occasione migliore per farlo, dato il momento di stasi che richiede valutazioni complessive per un nuovo rilancio. L’aeroporto Marco Polo deve assolutamente realizzare la seconda pista, da troppo tempo ferma per inutili discussioni. Solo una miopia progettuale non consente di pensare anche a un possibile sviluppo di una terza pista, in modo da poter reggere un maggiore traffico di arrivi e partenze per i prossimi decenni. Nel contempo, però, si deve sviluppare, sul fronte della qualità urbana, delle infrastrutture e della ricettività, l’area del Quadrante di Tessera: oggi la zona fuori dell’aeroporto è penosa, siamo nel Comune di Venezia, la città che deve diventare capitale d’Europa, mentre sembra una squallida e abbandonata periferia, neppure di una metropoli. Ovvio ripensare in questo contesto anche alla riorganizzazione dei mezzi di trasporto da Venezia e all’aeroporto e viceversa”.

“Per il Porto invece, come sosteniamo nel programma e abbiamo spiegato alla presentazione – aggiunge Zecchi – bisogna puntare sull’offshore a Venezia, una soluzione che, compatibilmente con la fragilità lagunare, oltre a garantire gli attuali posti di lavoro diretti e indiretti, facilmente ne prevederà un significativo aumento. Un modello diverso per l’accoglienza della crocieristica che sia tecnologicamente avanzato: evidente e fondamentale la sinergia Porto-Aeroporto, due grandi hub per un unico grande polo d’accoglienza internazionale, dove attraverso una control room sia possibile gestire e raccogliere tutte le informazioni su arrivi e partenze”.

“Venezia capitale d’Europa – conclude il professore – deve oggi veder sviluppare Porto e Aeroporto in una visione organica, altrimenti sarà inevitabile la concorrenza e supremazia di Trieste. Il vantaggio sarà la ricaduta economica sul territorio oltre ad un miglioramento qualitativo dei servizi e finalmente una gestione razionale dei flussi degna di una città su cui sono rivolti gli occhi del mondo.”