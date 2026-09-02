Aeroporto di Venezia: apre Comptoir Libanais, terzo ristorante in Italia del brand britannico 

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La scena gastronomica del travel retail italiano si arricchisce di un nuovo coloratissimo punto di riferimento. Comptoir Libanais, celebre catena britannica nota per il suo format esperienziale ispirato ai sapori e ai colori del Medio Oriente e del Nord Africa, ha ufficialmente aperto il terzo ristorante in Italia presso la nuova area airside dell’Aeroporto “Marco Polo” di Venezia.

L’operazione nasce dal consolidato sodalizio tra il brand fondato a Londra da Tony Kitous e Areas-MyChef, leader globale nella ristorazione per chi viaggia. L’arrivo a Venezia fa seguito al debutto italiano avvenuto nel 2024 a Milano Malpensa (Terminal 1) e la successiva recente apertura presso la Stazione di Roma Termini avvenuta nel luglio scorso.

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Scopri come fare

Situato al primo piano della nuova area partenze airside, il nuovo locale si sviluppa su una superficie di circa 90 mq. con un’ampia disponibilità di posti a sedere. Il layout degli interni, fedele alla filosofia del brand, riproduce l’atmosfera vibrante e l’estetica inconfondibile dei tradizionali souk mediorientali; pareti dai toni accesi, sedute variopinte, lampadari pendenti e cestini di fiori si fondono con le fragranze delle spezie, creando un format unico, fortemente distintivo e di grande impatto visivo. Un’oasi di relax immersiva che regala ai passeggeri un’esperienza sensoriale e culturale completa prima del proprio volo.

Una proposta culinaria sana, fresca e una fruizione smart

Il menù di Comptoir Libanais a Venezia è stato studiato per coprire l’intero arco della giornata, dalle prime ore del mattino fino alla tarda serata, soddisfacendo le esigenze sia dei passeggeri che cercano una sosta prolungata al tavolo sia di chi necessita di un pasto veloce grab & go di alta qualità.

La proposta si fonda sui concetti di freschezza, genuinità e condivisione, richiamando il valore arabo del Karam (generosità). Tra i piatti forti proposti spiccano l’hummus, baba ganuj, pollo shawarma, insalate fattousjh, tagine e cous cous salad, affiancati da un’ampia scelta di opzioni vegetariane e vegane, colazioni tipiche e le rinomate limonate fresche fatte in casa arricchite con fior d’arancio o menta, oltre a tè alla menta e bevande tradizionali.

Per garantire un servizio fluido e in linea con le esigenze dei viaggiatori moderni, il punto vendita è dotato di 4 casse, di cui 2 kiosk digitali dedicati al self-ordering e self-payment, che permettono di velocizzare le ordinazioni ed evitare attese.

Oltre alla somministrazione, il locale offre anche una selezione di prodotti di merchandising dedicati, permettendo ai viaggiatori di portare con sé un ricordo dell’esperienza o un’idea regalo originale.

Sostenibilità e principi ESG al centro del progetto

L’apertura si inserisce in una visione fortemente orientata alla sostenibilità ambientale e ai principi ESG. Nella conduzione degli spazi subconcessi e nell’esecuzione dei lavori di allestimento e manutenzione dei locali, Areas-MyChef ha recepito integralmente il progetto promosso da SAVE per il perseguimento della certificazione LEED dell’aerostazione. L’allestimento e la gestione operativa del locale rispecchiano infatti criteri rigorosi in materia di risparmio energetico e idrico, riduzione delle emissioni di CO2 e selezione di materiali a elevata qualità ecologica, a testimonianza di un impegno concreto per la tutela dell’ambiente e delle risorse.

Francesco Malservisi, Direttore Commerciale e Marketing Italy di MyChef – Gruppo Areas, ha dichiarato: “L’apertura di Comptoir Libanais all’Aeroporto Marco Polo di Venezia rappresenta una tappa fondamentale nel nostro percorso di espansione nei principali snodi del travel retail italiano. Abbiamo colto con grande entusiasmo l’opportunità offerta da questo scalo, facendo nostro fin da subito il lungimirante progetto guidato da SAVE. Dopo gli ottimi riscontri ottenuti a Milano Malpensa e Roma Termini, siamo entusiasti di portare a Venezia un concept internazionale così distintivo e unico nel suo genere, capace di coniugare la qualità di una cucina sana e fresca con un’atmosfera inconfondibile. Il nostro obiettivo è continuare ad arricchire la customer experience dei passeggeri offrendo proposte culinarie variegate, moderne e in grado di soddisfare le diverse esigenze di una clientela globale.”

Ilaria Grandin, Direttore Marketing e Commerciale Non Aviation Aeroporto di Venezia, Gruppo SAVE, ha dichiarato: “L’apertura di Comptoir Libanais rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sviluppo e qualificazione dell’offerta commerciale dell’Aeroporto Marco Polo di Venezia. Siamo particolarmente soddisfatti di accogliere un brand internazionale distintivo, capace di portare nel nostro scalo un’esperienza gastronomica autentica, contemporanea e in linea con le aspettative di una clientela internazionale. Grazie alla collaborazione con MyChef continuiamo ad arricchire il mix di proposte disponibili per i passeggeri, con l’obiettivo di rendere l’esperienza in aeroporto sempre più piacevole, diversificata e di qualità.”