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Zaporizhzhia sotto attacco: 26 morti tra centro di aiuti e rifugio, gravi danni alle infrastrutture

Almeno 26 persone uccise in due raid nella regione di Zaporizhzhia: colpiti un centro di distribuzione e un rifugio. Zelensky rilancia la richiesta di difesa aerea.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Almeno 26 persone sono morte negli attacchi che hanno colpito la regione di Zaporizhzhia il 3 novembre 2026, secondo il resoconto delle autorità. Il primo bombardamento ha colpito una scuola allestita come centro per la distribuzione di aiuti umanitari; tra le vittime ci sono due soccorritori e quattro agenti di polizia.

Dopo il primo raid è seguito un secondo attacco: nove bombe hanno centrato un rifugio dove civili avevano cercato riparo, aumentando il bilancio delle vittime.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricostruito la dinamica degli eventi e ha accusato la Russia, affermando che “La Russia non vuole la pace”. L’offensiva a Zaporizhzhia si inserisce in una più ampia ondata di bombardamenti che prosegue in altre aree del Paese: droni e missili hanno colpito città e infrastrutture energetiche, lasciando migliaia di persone senza elettricità.

La nuova escalation arriva il giorno dopo una tregua umanitaria a Oleshky che, secondo il commissario Lubinets e l’omologa russa Lantratova, si è svolta senza violazioni; né Kiev né Mosca hanno però fornito cifre ufficiali sugli evacuati.

Zelensky è atteso a Berlino nella mattinata per un incontro con il cancelliere Merz e torna a chiedere nuovi armamenti agli alleati. Ha rilanciato in particolare la richiesta di missili Patriot agli Stati Uniti proponendo uno scambio: sospendere per un mese gli attacchi sulle raffinerie russe in cambio di altrettanti giorni di forniture per la difesa aerea ucraina.

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Sul fronte della sicurezza interna, nelle ultime ore sono arrivate sui telefoni degli ucraini notifiche che segnalavano falsi allarmi di contaminazione radioattiva. Le autorità hanno smentito l’esistenza di emergenze e avviato verifiche sull’origine delle notifiche.

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Elena Gravin
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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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