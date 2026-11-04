Il movimento erede del Ku Klux Klan: museo privato e raduni attorno a una croce in fiamme

Rachel Pendergraft è la coordinatrice del movimento che si definisce erede del Ku Klux Klan. Secondo la cronaca, Pendergraft ha allestito una sorta di museo e ogni anno ospita nel cortile di casa un raduno di persone incappucciate che si riuniscono attorno a una croce incendiata.

Il Ku Klux Klan nacque dopo la guerra civile americana con l’obiettivo dichiarato di mantenere la supremazia dei bianchi. Nel corso dei decenni il gruppo si rese protagonista di incendi, attentati e omicidi: le vittime sono state migliaia, racconta la ricostruzione del fenomeno.

Nell’incontro descritto dall’inviata Veronica Fernandes in Arkansas, Pendergraft giustifica la storia del movimento con una breve affermazione, definendo i membri come “uomini d’onore che proteggevano la comunità”.

La vicenda è stata raccontata dall’inviata Veronica Fernandes in Arkansas il 2 novembre 2026.