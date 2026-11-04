5 x 1000
HomenotizieIl movimento erede del Ku Klux Klan: museo privato e raduni attorno...

Il movimento erede del Ku Klux Klan: museo privato e raduni attorno a una croce in fiamme

Rachel Pendergraft, coordinatrice del movimento erede del Ku Klux Klan, organizza un museo e un raduno annuale di incappucciati intorno a una croce in fiamme.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Rachel Pendergraft è la coordinatrice del movimento che si definisce erede del Ku Klux Klan. Secondo la cronaca, Pendergraft ha allestito una sorta di museo e ogni anno ospita nel cortile di casa un raduno di persone incappucciate che si riuniscono attorno a una croce incendiata.

Il Ku Klux Klan nacque dopo la guerra civile americana con l’obiettivo dichiarato di mantenere la supremazia dei bianchi. Nel corso dei decenni il gruppo si rese protagonista di incendi, attentati e omicidi: le vittime sono state migliaia, racconta la ricostruzione del fenomeno.

Nell’incontro descritto dall’inviata Veronica Fernandes in Arkansas, Pendergraft giustifica la storia del movimento con una breve affermazione, definendo i membri come “uomini d’onore che proteggevano la comunità”.

La vicenda è stata raccontata dall’inviata Veronica Fernandes in Arkansas il 2 novembre 2026.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE