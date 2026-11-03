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Defezione tra i Democratici: Haley Stevens passa con i repubblicani e mette a rischio la corsa di El‑Sayed in Michigan

Haley Stevens, dopo aver perso le primarie e promesso sostegno al candidato di sinistra, ha poi appoggiato un repubblicano, mettendo a rischio El‑Sayed in Michigan.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Una svolta politica inattesa ha agitato il panorama democratico: Haley Stevens, che aveva perso le primarie e aveva promesso il proprio appoggio al candidato di sinistra, ha annunciato il sostegno a un esponente repubblicano.

Il cambiamento di posizione — descritto come un voltafaccia — è stato accolto con sorpresa tra i dirigenti e i militanti del partito. La scelta di Stevens è vista come un fattore potenzialmente decisivo per gli equilibri elettorali nello Stato.

L’attrito interno provocato dall’appoggio al repubblicano riguarda in particolare la corsa di Abdul El‑Sayed in Michigan, che ora rischia di risentirne sul piano politico e tattico.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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