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Fiorentina vince 4-2 a Sassuolo e lascia la zona retrocessione

Il 3 novembre 2026, in Serie A 2026/27, la Fiorentina batte il Sassuolo 4-2 al Mapei Stadium Città del Tricolore ed esce dalla zona retrocessione.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La Fiorentina ha espugnato il Mapei Stadium Città del Tricolore battendo il Sassuolo per 4-2 nella partita di Serie A disputata il 3 novembre 2026. Il successo esterno ha permesso ai Viola di allontanarsi dalla zona retrocessione.

La sfida, valida per il campionato 2026/2027, si è chiusa con quattro reti della squadra ospite contro le due dei padroni di casa. Il risultato ha avuto un impatto diretto sulla classifica della Fiorentina, che grazie ai tre punti ha migliorato la propria posizione nella lotta per non retrocedere.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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