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Trump lancia l’ultimo appello per le Midterm: “Votatemi e fermeremo comunisti e jihadisti”

Al comizio per le Midterm il presidente Trump invita gli elettori a sostenerlo, pronuncia l’appello contro “comunisti e jihadisti” e definisce il voto decisivo.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il presidente Donald Trump ha rivolto un appello finale agli elettori in vista delle Midterm, invitandoli a votare per lui e sostenendo che con il suo mandato si potrà bloccare «comunisti e jihadisti».

Nel corso del comizio ha ricordato che il suo nome sarà sulla scheda elettorale e ha sottolineato l’importanza del voto, definendo questa tornata elettorale come decisiva.

L’intervento è arrivato alla vigilia della giornata di voto, con il presidente che ha puntato sull’urgenza del sostegno popolare per influenzare l’esito delle elezioni di metà mandato.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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