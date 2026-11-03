Trump lancia l’ultimo appello per le Midterm: “Votatemi e fermeremo comunisti e jihadisti”

Il presidente Donald Trump ha rivolto un appello finale agli elettori in vista delle Midterm, invitandoli a votare per lui e sostenendo che con il suo mandato si potrà bloccare «comunisti e jihadisti».

Nel corso del comizio ha ricordato che il suo nome sarà sulla scheda elettorale e ha sottolineato l’importanza del voto, definendo questa tornata elettorale come decisiva.

L’intervento è arrivato alla vigilia della giornata di voto, con il presidente che ha puntato sull’urgenza del sostegno popolare per influenzare l’esito delle elezioni di metà mandato.