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Tenente Andrea Pirone, sopravvissuto allo schianto in Bosnia: ricoverato a Brčko, ha chiamato i soccorsi

Andrea Pirone, tenente sopravvissuto allo schianto di un elicottero militare in Bosnia, oggi è ricoverato a Brčko; ha chiamato i soccorsi e pensa ai colleghi morti.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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02/11/2026 — Andrea Pirone, tenente sopravvissuto al disastro aereo di un elicottero militare in Bosnia, è ricoverato all’ospedale di Brčko. È lui che ha informato il comando dell’incidente e ha chiamato i soccorsi.

Pirone ha raccontato di aver visto l’elicottero perdere quota e poi cadere. Ha riferito di non aver mai perso conoscenza durante l’accaduto e di essersi dovuto mettere in azione immediatamente per chiedere aiuto.

Il tenente ha espresso il proprio pensiero verso i colleghi deceduti nell’incidente. La sua testimonianza è stata resa nota tramite la cronaca del giorno.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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