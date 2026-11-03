Tenente Andrea Pirone, sopravvissuto allo schianto in Bosnia: ricoverato a Brčko, ha chiamato i soccorsi

02/11/2026 — Andrea Pirone, tenente sopravvissuto al disastro aereo di un elicottero militare in Bosnia, è ricoverato all’ospedale di Brčko. È lui che ha informato il comando dell’incidente e ha chiamato i soccorsi.

Pirone ha raccontato di aver visto l’elicottero perdere quota e poi cadere. Ha riferito di non aver mai perso conoscenza durante l’accaduto e di essersi dovuto mettere in azione immediatamente per chiedere aiuto.

Il tenente ha espresso il proprio pensiero verso i colleghi deceduti nell’incidente. La sua testimonianza è stata resa nota tramite la cronaca del giorno.