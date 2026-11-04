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Agneta si abbatte sul centro-sud: piogge intense, raffiche e le prime nevicate

Tempesta Agneta colpisce il centro-sud Italia il 2 novembre 2026: piogge intense, venti forti e prime nevicate; Abruzzo, Molise e Puglia le regioni più colpite.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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02/11/2026 — La tempesta denominata Agneta ha interessato il centro-sud dell’Italia portando piogge intense, forti raffiche di vento e le prime nevicate stagionali.

Le zone maggiormente colpite sono state Abruzzo, Molise e Puglia, indicate come le regioni più interessate dagli effetti del maltempo. Le precipitazioni e il vento hanno caratterizzato gran parte del territorio centro-meridionale.

Per l’intero Paese è stata segnalata un’allerta per maltempo, freddo, gelo e vento, con condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato più regioni.

Le segnalazioni raccolte dalle redazioni regionali hanno confermato la progressione della perturbazione dal settore adriatico verso l’entroterra. Le prime nevicate sono state registrate nelle aree più interne.

La situazione resta sotto osservazione mentre continua l’azione dei servizi di previsione e delle strutture locali per monitorare gli sviluppi meteorologici.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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