Parma sbanca il Gewiss: Atalanta sconfitta 0-3, tifosi fischiano e Sarri si scusa

Parma ha espugnato il Gewiss Stadium battendo l’Atalanta per 3-0 nella partita di Serie A giocata il 3 novembre 2026. La squadra di Gilardino ha dominato l’incontro e raccolto una vittoria netta in trasferta.

La prestazione dei padroni di casa non è stata gradita dalla tifoseria: la curva ha fischiato la squadra al termine della partita. La contestazione ha accompagnato l’uscita dal campo dei giocatori.

A margine dell’incontro, l’allenatore Maurizio Sarri ha chiesto scusa ai tifosi per il risultato e la prestazione offerta dalla squadra. L’ammissione di responsabilità è arrivata subito dopo il fischio finale.

Il ko casalingo complica il cammino dell’Atalanta nel campionato 2026-2027 e avvalora il successo esterno del Parma Calcio guidato da Gilardino.