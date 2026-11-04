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Parma sbanca il Gewiss: Atalanta sconfitta 0-3, tifosi fischiano e Sarri si scusa

Parma vince 3-0 a Bergamo contro l’Atalanta al Gewiss Stadium (03/11/2026). Curva fischia, l’allenatore Maurizio Sarri ha chiesto scusa ai tifosi.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Parma ha espugnato il Gewiss Stadium battendo l’Atalanta per 3-0 nella partita di Serie A giocata il 3 novembre 2026. La squadra di Gilardino ha dominato l’incontro e raccolto una vittoria netta in trasferta.

La prestazione dei padroni di casa non è stata gradita dalla tifoseria: la curva ha fischiato la squadra al termine della partita. La contestazione ha accompagnato l’uscita dal campo dei giocatori.

A margine dell’incontro, l’allenatore Maurizio Sarri ha chiesto scusa ai tifosi per il risultato e la prestazione offerta dalla squadra. L’ammissione di responsabilità è arrivata subito dopo il fischio finale.

Il ko casalingo complica il cammino dell’Atalanta nel campionato 2026-2027 e avvalora il successo esterno del Parma Calcio guidato da Gilardino.

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Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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