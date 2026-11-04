5 x 1000
HomenotizieFrigoriferi dei supermercati sabotati: guasti in Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia

Frigoriferi dei supermercati sabotati: guasti in Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia

Il 2/11/2026 attacchi hacker hanno messo in tilt i frigoriferi di supermercati in Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia; temperature salite fino a 50°C e tonnellate di cibo buttate.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Il 2 novembre 2026 è stato segnalato un attacco informatico che ha compromesso i sistemi di refrigerazione di supermercati in Italia, con guasti accertati in Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia.

Secondo quanto riportato, i dispositivi sono stati alterati da remoto, causando un innalzamento anomalo delle temperature interne. In alcuni casi i frigoriferi hanno raggiunto i 50 gradi, rendendo necessario lo smaltimento di grandi quantitativi di alimenti.

Gli stessi episodi si sono registrati anche all’estero: Belgio, Olanda, Svezia e altri Paesi hanno segnalato manipolazioni simili ai sistemi di refrigerazione dei punti vendita.

Le conseguenze sul piano logistico ed economico comprendono lo scarto di tonnellate di cibo nelle aree coinvolte, con effetti immediati sulla disponibilità dei prodotti e sulla gestione dei magazzini.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE