Frigoriferi hackerati in supermercati europei, Bruxelles e Roma in allerta

Un’ondata di attacchi informatici ai sistemi di refrigerazione ha colpito supermercati in diversi Paesi europei, richiamando l’attenzione della Commissione Ue e delle autorità nazionali. Le anomalie, simili a quanto avvenuto in Francia il 12 ottobre, sono state segnalate in Belgio, Svezia, Lussemburgo, Estonia, Paesi Bassi e Irlanda; alcuni casi sono stati rilevati anche in Italia, ma la Coop ha smentito problemi nei suoi punti vendita.

I disservizi si sono manifestati nella notte tra domenica e lunedì e sono emersi all’apertura dei negozi: in più punti vendita i congelatori hanno raggiunto temperature anche fino a 50 gradi sopra lo zero. Il danno riguarda tonnellate di derrate alimentari che potrebbero dover essere buttate. “Stiamo svuotando i congelatori, non c’è molto altro che possiamo fare”, ha raccontato Dennis Vidal, responsabile di un negozio nel sud della Svezia colpito dall’interruzione.

In Belgio gli “incidenti informatici” sono stati denunciati da catene come Delhaize, Carrefour, Intermarché e Spar, in decine di punti vendita sia nelle Fiandre sia in Vallonia. Secondo le ricostruzioni, gli attaccanti hanno attivato a distanza la modalità di sbrinamento degli impianti, facendo salire le temperature ben oltre i limiti di legge. Carrefour Belgio ha indicato che i disagi si sono verificati in circa 15 dei 700 negozi della rete; il portavoce Mich Vergauwen ha definito l’episodio un cyberattacco.

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha emesso un alert indirizzato agli operatori della grande distribuzione organizzata, alla logistica alimentare e alla refrigerazione industriale, invitandoli ad applicare le misure di sicurezza raccomandate dopo gli incidenti in Francia. Anche il gruppo belga di refrigerazione industriale Sabcobel ha reso noto di aver avviato interventi di messa in sicurezza a seguito dell’attacco francese, ma che circa il 10% dei macchinari non era ancora stato revisionato e che alcuni di questi si trovavano nei negozi ora colpiti.

A livello politico e istituzionale la vicenda ha suscitato mobilitazione. A Palazzo Chigi è stata convocata una riunione coordinata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, cui parteciperanno il direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e i direttori delle agenzie di intelligence. Il Copasir ha in programma l’audizione del direttore dell’Aisi, Bruno Valensise, seguita da quella del direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Andrea Quacivi.

Il Centro per la Sicurezza Informatica del Belgio (CCB) ha espresso preoccupazione per l’aumento degli incidenti, attribuito in particolare all’uso mirato dell’intelligenza artificiale, fenomeno in accelerazione negli ultimi sei mesi. Il commissario europeo all’agricoltura, Christophe Hansen, ha definito l’azione un tentativo deliberato di interrompere la catena di approvvigionamento alimentare e di minare la fiducia dei consumatori, annunciando che porterà la questione all’attenzione dei colleghi commissari.

Un portavoce della Commissione Europea ha sottolineato come gli episodi dimostrino la capacità degli attacchi informatici di interrompere servizi, avere ripercussioni sulle imprese e incidere sulla vita quotidiana dei cittadini, ricordando al contempo che l’Ue dispone di strumenti per rispondere a tali episodi. Al momento nessuno ha rivendicato gli attacchi, benché la natura coordinata degli incidenti lasci pochi dubbi sulla loro origine intenzionale.

Una prima valutazione tecnica indica che i sistemi colpiti sono in molti casi apparecchi più vecchi, non aggiornati o insufficientemente protetti: tra i fattori individuati, l’utilizzo di collegamenti 4G anziché 5G e l’impossibilità di ricevere aggiornamenti software o di sicurezza. Dal canto suo, il produttore danese Danfoss aveva già segnalato che, dopo l’attacco in Francia, le apparecchiature malfunzionanti erano in molti casi prodotti obsoleti incapaci di ricevere aggiornamenti.