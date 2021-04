Zaia: “Veneto arancione, scuole aperte dopo vacanze”

“Saremo zona arancione”. Lo ha annunciato il presidente del Veneto Luca Zaia. “Ho parlato con il ministro Speranza – ha aggiunto – e farà una verifica se partiremo da martedì o da mercoledì. Il dettaglio lo definiremo dopo. Se si anticipa di un giorno, sarà utile anche in prospettiva della riapertura delle scuole”.

In Veneto, con il passaggio alla zona arancione, quindi, da mercoledì riapriranno tutte le scuole da quella dell’infanzia fino alle medie, e le superiori al 50%. Lo ha confermato il presidente: “Questo – ha aggiunto – fino al 30 aprile quando scade il decreto legge, dopodiché speriamo di tornare al 100%”.

In Veneto, per quanto riguarda i dati: “C’è una flessione tendenziale delle curve – ha precisato Zaia – ma ancora non è confermata, però la luce in fondo al tunnel si vede. Le fasce d’età più colpite non sono più quelle ultra 80 e 70 anni ma dai 45 ai 64, così per le mortalità. Il che significa che dove abbiamo vaccinato l’infezione non c’è più”. “Abbiamo subito – ha concluso – 3-4 ondate di Covid, ma non abbiamo lasciato nessuno a terra, si è vista la differenza di una sanità che funziona”.

I dati di oggi del Veneto dicono: 1.567 nuovi casi di contagio da Coronavirus nelle ultime 24 ore, con un’incidenza del 3,92% sui 39.925 tamponi effettuati.

Gli attuali positivi sono 37.999.

Si registrano 29 decessi, con il totale a 10.682.

Nei reparti ordinari sono ricoverati 1.931 pazienti, 13 in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva i ricoverati sono 299 (+1).

