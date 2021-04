Zaia: “Qualcuno vuole andare a vedere perché la Germania ha tanti vaccini?”. Ultima ora

Il presidente del Veneto Luca Zaia ha parlato ancora di vaccini pochi minuti fa, rinforzando considerazioni già espresse con ancora più chiarezza.

“Ancora in queste ore qualcuno ci contatta, e dice che ci sono dosi di vaccino sul mercato”.

“Il presidente del Consiglio mandi qualcuno a fare scouting su questo” sono le parole di Zaia poco fa a Mattino Cinque.

Ricordando la vicenda dei 27 milioni di dosi offerti da intermediari al Veneto, il governatore ha aggiunto che “noi siamo stati ligi alle regole” e di avere “l’impressione che in Europa abbiano mandato non i più ‘performanti’ a trattare. Spero non fossero burocrati. La trattativa non funziona, perché la quantità di vaccini è insufficiente. Qualcuno vuol andare a vedere – ha chiesto in conclusione – come fa la Germania ad avere tanti vaccini?”

Il presidente ha poi commentato gli scontri di piazza.

“I miei ristoratori, gli esercenti, gli albergatori non vanno in piazza per far casino ma per portare la loro istanza che è la disperazione. Molte attività non rialzeranno la serranda. Le piazze non vanno mai ignorate, è fondamentale ascoltare il grido di questi operatori, ma la violenza va condannata senza se e senza ma”.

“I miei esercenti – ha aggiunto Zaia – quando hanno visto la malaparata se ne sono chiamati fuori. Le scene di aggressione alle forze di polizia sono incomprensibili. Il momento non è facile, la disperazione c’è, stiamo facendo l’impossibile per riaprire con le regole, e le vaccinazioni – ha concluso – sono direttamente correlate con le riaperture”.

