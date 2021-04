Zaia: “Covid, situazione clinica ancora preoccupante”

Zaia: “situazione clinica del Covid ancora preoccupante”. Tarda ad arrivare la controtendenza della curva: “Ancora 100 ricoverati al giorno e 10-15 vanno in terapia intensiva”, dice il governatore.

“Siamo ancora preoccupati. Finché non iniziamo a far calare in maniera vistosa i ricoveri non caleremo nelle terapie intensive, e quindi nella mortalità” sono le parole del presidente del Veneto.

“Nella prima ondata – ha ricordato Zaia – avevamo un rapporto ricoverati in area non critica/terapie intensive di sei a uno. Con la seconda siamo passati a 8 su 1, un terzo di incremento dell’area non critica. In questa ultima ondata abbiamo 5,5 pazienti in area non critica su uno in terapia intensiva”.

“L’area non critica è precipitata giù ma cresce la terapia intensiva”, dice Zaia.

“Duemila persone che si contagiano ogni giorno me ne mandano 100 in ospedale, e 13 finiranno in terapia intensiva”. “Ricordo che sopra 60 anni tre su 100 perdono la vita”.

Per quanto riguarda il tema del vaccino Astrazeneca diventato di nuovo ‘scottante’, il governatore ha dichiarato: “Il Veneto ha deciso in questa fase di non fare più il vaccino AstraZeneca sotto i 60 anni”.

Per i richiami invece “Il ministero ha chiarito che i richiami sono AstraZeneca su AstraZeneca a prescindere dall’età, perché chi lo già fatto vuol dire che non ha avuto problemi”.

“Per coloro sopra i 60 anni si fa, a meno di prescrizione contraria del medico” afferma Zaia.

“Ieri – ha proseguito – è stata una giornata un po’ concitata, e abbiamo già fatto la circolare. Il nostro call center ha ricevuto più di 8.000 telefonate per informazioni”.

Zaia ha rivelato che “i miei genitori di 79 e 76 anni lo hanno fatto, come moltissimi altri anziani che sono stati chiamati”.

D’altra parte “Il vaccino funziona, dà una grande risposta anticorpale, lo si vede dopo il richiamo. La campagna vaccinale è già orientata su classi di età definite, over 80, over 70 e over 60. AstraZeneca può essere usato con tranquillità in queste fasce d’età”, ha concluso il presidente.

