Zaia in cerca di vaccini per i veneti. Trovati anche in Russia e Cina

Zaia in cerca di vaccini per i veneti. Tutto si potrà dire, ma non che la nostra Regione soffra di immobilismo.

Il tema del periodo sono i vaccini, la loro cronica carenza e le agguerrite sfide per accaparrarsi quelli disponibili.

Il governatore si sta muovendo su ogni fronte e ciò, come spesso accade, provoca anche critiche.

“Siamo senza vaccini, abbiamo persone disperate che ci telefonano perché vogliono essere vaccinate e

qualcuno dice che è una fuga in avanti? Non ho parole”.

Sono le parole di oggi del presidente del Veneto Luca Zaia riguardo ad alcune critiche che sono piovute sull’iniziativa del Veneto per l’acquisto autonomo dei vaccini.

“Mi sembra una roba allucinante – ha aggiunto -, abbiamo la colpa di esserci preoccupati di andare a trovare i vaccini per i veneti. Possiamo almeno dire che facciamo una scelta per il bene comune? Capisco chi sospetta che qualcuno si arricchisca con i vaccini, ovviamente verifichiamo, ma noi ci preoccupiamo del futuro della salute dei cittadini”.

E i risultati cominciano ad arrivare.

In Veneto sono arrivate altre tre proposte di acquisto di vaccini,

dopo le due che erano già giunte alla Direzione regionale Sanità.

Lo ha confermato oggi il presidente Zaia.

“Il dottor Flor (il dg della sanità regionale, ndr) sta andando avanti. Abbiamo l’obbligo di riservatezza, inutile illudere i cittadini finchè non abbiamo accertato tutto. Sarà perché abbiamo dato l’immagine di essere sempre in linea con le ultime novità. Ci propongono anche lo Sputnik e il vaccino cinese, ma finché non vengono approvati dall’Ema non si fa nulla. Flor ha voluto concretizzare con un’azienda per un accordo scritto, vedremo che contratto arriverà”, ha concluso.

“Questa ricerca – ha puntualizzato Zaia – la facciamo perché

qualcuno potrebbe dire che non abbiamo fatto abbastanza, quindi cerchiamo di capire se vale la pena o no”.

Tra i contatti con venditori, ha quindi rivelato, “c’è stato qualcuno che promette i vaccini a due-tre mesi, ma è un’era glaciale. Mi ricorda certe dinamiche come quelle dei tempi in cui si cercavano le mascherine”.