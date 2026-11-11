La Drola: il rugby dentro il carcere di Torino che cambia la vita dei detenuti

Hanno battezzato l’ingresso in campo con un unico grido: “Freedom!”. È il rituale della squadra di rugby di Torino formata da detenuti del carcere Lorusso e Cotugno, nata per iniziativa dell’ex internazionale Walter Rista nell’autunno del 2010.

L’idea nacque dopo un episodio in Argentina: Rista, che negli anni Settanta collezionò cinque presenze e tre mete nella Nazionale italiana come estremo, vide durante un trasferimento in autobus giovani detenuti seduti in catene e decise di proporre al direttore del carcere, Pietro Buffa, un progetto sportivo.

L’iniziativa prese il via con selezioni mediche e psicologiche: chi superava i controlli cominciava gli allenamenti in palestra e sul campo del penitenziario. Due club locali, CUS Torino e Rugby Torino, fornirono maglie, pantaloncini e scarpini. Il gioco sul prato irregolare del Lorusso e Cotugno include mischie, placcaggi e cariche, ma soprattutto regole condivise e collaborazione fra i giocatori.

L’Italian Rugby Federation sostenne il progetto fin dall’inizio, riconoscendo lo status di giocatori formati in Italia agli atleti extracomunitari detenuti e iscrivendo la squadra al campionato regionale di Serie C. La Drola ha sfiorato la promozione due volte e, nelle gare in casa, i pali della porta sono assicurati con dei lucchetti.

In sedici anni più di 300 giocatori hanno indossato la maglia rossa della Drola. Secondo i dati del progetto, la recidiva media dopo la detenzione è attorno al 75%; fra chi ha partecipato al rugby scende al 30%. Numerosi ex giocatori hanno proseguito con il rugby o intrapreso percorsi professionali legati allo sport: uno ha firmato per una squadra di Serie A, un altro per un club spagnolo, due sono approdati in Francia e uno insegna rugby a bambini autistici in un istituto di Torino. Pochi giorni fa un ex detenuto di origine albanese è stato convocato dalla nazionale del suo paese per un torneo in Repubblica Ceca.

Oltre alla dimensione agonistica, ogni partita si conclude con il cosiddetto terzo tempo: i giocatori si ritrovano nella mensa del carcere per condividere un pasto, scambiare saluti e promesse di rivedersi.

L’esperienza torinese ha ispirato il progetto Rugby Oltre le Sbarre dell’Italian Rugby Federation. Palloni da rugby rotolano oggi in 17 carceri e in due case famiglia sul territorio nazionale: tra le realtà citate ci sono Milano, Brescia, Livorno, Cremona, Monza, Padova, Eboli e Caltanissetta. In alcune sedi, come Livorno, si pratica touch rugby per vincoli del campo; a Bologna è nato il team Giallo Dozza, a Frosinone i Bisonti, a Pesaro la struttura di Villa Fastiggi ha avviato allenamenti e un corso per arbitri. Le Pecore Nere di Livorno hanno già partecipato a un torneo amatoriale di veterani, mentre a Ferrara la squadra Rugby 27 ha svolto sessioni con giocatori delle nazionali italiana maschile e femminile.

Per il suo impegno, Walter Rista è stato nominato Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella, riconoscimento legato alla promozione del reinserimento sociale attraverso lo sport.