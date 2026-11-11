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Meloni contesta la Lega sul decreto armi: rischio slittamento e no agli ultimatum

Meloni irritata con Salvini sul decreto armi: “Non accetto ultimatum”. Il provvedimento sugli invii di aiuti potrebbe slittare a marzo; su Giorgetti: “Firmerà senza problemi”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Giorgia Meloni ha espresso irritazione nei confronti della Lega per il confronto sul decreto che riguarda le armi, dichiarando di non accettare ultimatum. Le osservazioni sono arrivate ieri durante la sua presenza all’Esposizione internazionale di macchine per l’agricoltura e il giardinaggio a Bologna.

Il provvedimento quadro, che disciplina gli invii di aiuti, rischia ora uno slittamento: la sua approvazione potrebbe essere rinviata a marzo. La prospettiva del rinvio è legata alle tensioni interne alla maggioranza sul tema delle nuove forniture militari.

Nello stesso contesto, la premier si è riferita al ministro Giancarlo Giorgetti, affermando che “firmerà senza problemi”. La questione arriva dopo uno scontro di governo su nuove armi, con la Lega che ha bloccato la firma sui provvedimenti collegati; Meloni ha contattato Giorgetti per affrontare la situazione.

La vicenda segna un nuovo attrito nella coalizione sul tema della politica estera e degli aiuti militari, con possibili conseguenze sul calendario legislativo nei prossimi mesi.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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