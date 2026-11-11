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Trump rilancia la svolta “imperiale” sotto assedio, il dubbio resta nel Gop

Donald Trump, sotto assedio, prova una svolta “imperiale” senza arretrare; resta da vedere se i suoi sostenitori repubblicani lo seguiranno.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Sotto una pressione crescente, Donald Trump sembra intenzionato a non arretrare e a imprimere una svolta netta al proprio ruolo di leader. Lo segnalano le cronache pubblicate l’11 novembre 2026 da Repubblica, che riprendono il reportage di Paolo Mastrolilli per AFP.

La tentazione del presidente è descritta come un passo deciso verso un profilo di maggior concentrazione di potere, una strategia che alcuni osservatori definiscono come una svolta “imperiale”. Il rischio politico, secondo la ricostruzione, non viene solo dall’esterno ma dall’interno del suo stesso partito.

Resta aperta la domanda centrale: i sostenitori e i dirigenti del Gop saranno disposti a seguire questa linea senza concessioni? La risposta a questo interrogativo determinerà l’efficacia della mossa politica che Trump si appresta a tentare.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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