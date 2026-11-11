Sciame sismico al largo della Sicilia: magnitudo 4,1 alle 06:12, scosse avvertite a Palermo e Messina

L’11 novembre 2026 un nuovo sciame sismico è stato registrato nel Tirreno meridionale, con una scossa principale di magnitudo 4,1 alle 06:12. L’evento è avvenuto al largo della Sicilia e sono state segnalate percezioni nelle città costiere.

Dopo la scossa più intensa si sono verificate altre cinque scosse, tutte di intensità inferiore rispetto al primo evento. Non sono riportati dati aggiuntivi su danni o feriti nel materiale di riferimento.

Le segnalazioni di scuotimenti arrivano in particolare dalle province di Palermo e Messina, dove i residenti hanno avvertito le vibrazioni. Le autorità competenti e gli osservatori sismici hanno classificato l’episodio come parte del nuovo sciame in corso nel Tirreno meridionale.