A 29 anni Lucrezia Martina Talienti è la preside più giovane d’Italia: dirige l’istituto paritario La Salle‑Villa Flaminia

Lucrezia Martina Talienti, 29 anni, è diventata la preside più giovane d’Italia. È ora dirigente dell’istituto paritario La Salle‑Villa Flaminia.
Talienti racconta di aver lasciato Foggia per trasferirsi a Roma per motivi di studio e di essersi ritrovata, a 29 anni, alla guida dell’istituto paritario.
Sull’approccio educativo dice di voler ascoltare gli studenti, mantenendo però il rigore necessario alla funzione dirigente. Intende inoltre affrontare con i giovani il tema dei limiti dell’intelligenza artificiale, ritenuto centrale per la formazione.
La nomina di Talienti e le sue intenzioni sono state riportate nell’articolo pubblicato il 11 novembre 2026.