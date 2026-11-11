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A 29 anni Lucrezia Martina Talienti è la preside più giovane d’Italia: dirige l’istituto paritario La Salle‑Villa Flaminia

Lucrezia Martina Talienti, 29 anni, è la preside più giovane d’Italia. Dopo Foggia e studi a Roma dirige l’istituto paritario La Salle‑Villa Flaminia e intende educare sui limiti dell’IA.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Lucrezia Martina Talienti, 29 anni, è diventata la preside più giovane d’Italia. È ora dirigente dell’istituto paritario La Salle‑Villa Flaminia.

Talienti racconta di aver lasciato Foggia per trasferirsi a Roma per motivi di studio e di essersi ritrovata, a 29 anni, alla guida dell’istituto paritario.

Sull’approccio educativo dice di voler ascoltare gli studenti, mantenendo però il rigore necessario alla funzione dirigente. Intende inoltre affrontare con i giovani il tema dei limiti dell’intelligenza artificiale, ritenuto centrale per la formazione.

La nomina di Talienti e le sue intenzioni sono state riportate nell’articolo pubblicato il 11 novembre 2026.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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