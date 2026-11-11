Il giudice Kuntz respinge la richiesta della Bbc: resta la causa per diffamazione di Trump

Un giudice federale ha stabilito che la Bbc non può ottenere l’archiviazione immediata della causa per diffamazione intentata dal presidente Donald Trump, pur accogliendo il rigetto di una delle accuse accessorie avanzate dall’ex tycoon.

Il magistrato Jeffrey T. Kuntz ha respinto la richiesta dell’emittente britannica di chiudere il procedimento relativo al reclamo di Trump, che chiede complessivamente 10 miliardi di dollari: 5 miliardi per diffamazione e 5 miliardi per presunta violazione di una legge sulle pratiche commerciali.

Sulla seconda accusa, il giudice ha dato ragione alla Bbc, respingendo l’addebito legato alle pratiche commerciali. Restano invece in piedi le contestazioni per diffamazione, che il presidente dovrà provare.

Al centro della controversia c’è un montaggio trasmesso nel documentario del programma Panorama, andato in onda prima delle elezioni, che ha assemblato parti di un discorso di Trump del 6 gennaio 2021, durante l’assalto a Capitol Hill. Nel filmato le frasi “Marceremo verso il Campidoglio e faremo il tifo per i nostri coraggiosi senatori e deputati” e, quasi cinquanta minuti dopo, “E combattiamo. Combattiamo come dannati” erano state collocate in sequenza.

Nella sentenza il giudice osserva che la Bbc ha tentato di presentare il montaggio come un normale procedimento di condensazione, ma “la Corte non ne è convinta”. L’emittente ha ammesso che il montaggio ha creato “l’erronea impressione” di un appello diretto alla violenza, pur negando di aver agito con dolo.

Il caso ha avuto ripercussioni interne alla Bbc: lo scorso anno il direttore generale Tim Davie e la direttrice delle news Deborah Turness si sono dimessi in relazione alla vicenda.

Il giudice ha inoltre stabilito che Trump dovrà dimostrare di aver subito “danni effettivi” a seguito della messa in onda del documentario; la Corte ha rilevato che il programma non è stato trasmesso in Florida.

Il presidente ha commentato la decisione prontamente su Truth, definendola “una grande vittoria contro le fake news” e accusando l’emittente di distorcere la verità.