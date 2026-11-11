Davide Iacopini trasferito al Santa Lucia per la riabilitazione: «Di quella minicar non ricordo nulla»

Davide Iacopini ha iniziato il percorso di riabilitazione presso il centro Santa Lucia. L’attore, noto per i film Diaz e Suburra, è stato dimesso dall’ospedale San Camillo e ha avviato la fase di recupero.

Iacopini ha dichiarato di non avere memoria dell’episodio legato alla minicar: “Di quella minicar non ricordo nulla”. Ha inoltre detto di aver saputo solo in seguito dell’aggressione e di quanto gli era accaduto.

Il trasferimento al Santa Lucia segna l’avvio delle terapie previste dopo le cure ricevute al San Camillo. Non sono stati forniti altri dettagli clinici sullo stato di salute né informazioni aggiuntive sul quadro investigativo.