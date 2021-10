Malore fatale: a Cà savio morto 41enne

la notizia continua dopo l'inserzione pubblicitaria

Un altro malore fatale. La sventura colpisce di nuovo a Cà Savio.Vittorio Gersich, 41 anni, del posto, è morto venerdì sera forse a causa di un attacco di cuore improvviso.Il 41enne si è accasciato per strada, poco distante dalla sua abitazione.Il malore, senza segni premonitori precedenti, è avvenuto attorno alle 22.30.Vittorio Gersich stava camminando per strada, probabilmente per rientrare.La scena è stata vista da alcuni ragazzi che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.In poco tempo la Croce Verde è arrivata sul posto ma tutti i tentativi di rianimare l’uomo sono stati inutili.Alla fine, purtroppo, non è restato altro che dichiarare il decesso con i carabinieri che raccoglievano rilievi e testimonianze.Vittorio Gersich era originario del Lido di Venezia. Da circa una decina d’anni si era trasferito a Cà Savio.La notizia si è diffusa in un attimo nell’intera comunità dove il 41enne era conosciuto e benvoluto.

E’ un periodo sfortunato per il territorio che ha visto purtroppo alcuni eventi infausti nel giro di poco tempo.

Molto toccante era stato infatti il decesso per strada, improvviso e fulminante, del 47enne, avvenuto il 23 settembre, mentre si trovava seduto sulla sua bicicletta a fianco della fidanzata, proprio a Cà Savio.

Solo alcuni giorni dopo è stata purtroppo la volta della scomparsa improvvisa del turista ospite di un camping, mentre una decina di giorni fa il territorio ha pianto la scomparsa di un noto ristoratore.

» leggi anche: “Malore a Chioggia, muore a 44 anni“

» leggi anche: “Donna trovata morta in camerino al Decathlon di Padova: malore mentre prova vestiti“