5 x 1000
HomenotizieDouglas Carter libero dopo 41 anni nel braccio della morte: il DNA...

Douglas Carter libero dopo 41 anni nel braccio della morte: il DNA lo scagiona

Douglas Carter, 71 anni, rilasciato nello Utah dopo 41 anni nel braccio della morte: nuovi test del DNA lo escludono dall’omicidio di Eva Olesen.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Douglas Stewart Carter, 71 anni, è stato rilasciato nello Utah dopo aver trascorso 41 anni nel braccio della morte. La decisione arriva a seguito di nuovi test sul DNA che hanno escluso la sua presenza sulla scena del delitto.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare

Carter era stato condannato nel 1985 per l’omicidio di Eva Olesen, zia del capo della polizia locale di Provo. All’epoca decisero per la pena capitale una confessione che l’imputato ha sempre definito estorta e le deposizioni di due testimoni considerati chiave nel processo.

Negli ultimi mesi i test scientifici hanno evidenziato incompatibilità tra il DNA rinvenuto sulla scena e Carter, escludendolo così dall’omicidio. I due testimoni hanno successivamente ammesso di aver ricevuto denaro dalla polizia per rendere la loro testimonianza, che è risultata quindi falsa.

LEGGI ANCHE:

La Corte Suprema dello Utah ha annullato la condanna alla pena di morte e Carter è stato scarcerato. Ha potuto riunirsi alla famiglia in attesa del nuovo processo formale fissato per il 2027, che i legali definiscono una pura formalità per ottenere la piena assoluzione.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

vai alla HOME PAGE