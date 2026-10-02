La Mela di AISM torna nelle piazze italiane dal 2 al 4 ottobre: sacchetti di mele in cambio di una donazione

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Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre le piazze di molte città italiane ospiteranno i volontari dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla per la campagna nazionale La Mela di AISM. L’iniziativa, promossa sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, prevede la distribuzione di sacchetti di mele che i cittadini possono ritirare dietro una donazione minima di 12 euro.



I fondi raccolti resteranno sul territorio e saranno impiegati per sostenere servizi sanitari e sociali rivolti alle persone colpite da sclerosi multipla e patologie correlate. Parte delle risorse sarà inoltre destinata al finanziamento di progetti di ricerca scientifica, spina dorsale degli sforzi per trovare terapie sempre più efficaci.

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La sclerosi multipla è una malattia neurologica che colpisce in particolare giovani adulti. Nella popolazione interessata la prevalenza tra donne e uomini è significativamente sbilanciata: l’affezione riguarda circa il doppio di donne rispetto agli uomini, con esordi frequenti tra i 20 e i 40 anni. Le ripercussioni della malattia si possono estendere lungo l’intero corso della vita, rendendo necessarie risposte integrate sia sul fronte sanitario sia su quello sociale.



Per tre giorni i volontari AISM saranno presenti nelle principali piazze italiane con materiale informativo e i tradizionali sacchetti di mele. L’associazione invita i cittadini a partecipare all’iniziativa con una donazione minima di 12 euro: una cifra che, spiega la campagna, contribuirà a mantenere e ampliare servizi locali dedicati alle persone con sclerosi multipla.



Parallelamente all’attività nelle piazze, AISM ha lanciato una richiesta di collaborazione ai mezzi di informazione e alle realtà che possono ospitare materiale promozionale. L’associazione chiede la diffusione, su base pro bono e compatibilmente con le disponibilità, dell’avviso pubblicitario relativo all’iniziativa per il periodo che va dalla pubblicazione fino al 4 ottobre. AISM ha messo a disposizione due formati digitali, una locandina e un comunicato stampa, e offre la possibilità di adattare i file in base alle esigenze dei soggetti che intendono sostenere la campagna.



La mobilitazione sul territorio è coordinata anche a livello nazionale. Tra i contatti indicati per l’organizzazione figura Antonella Inga, consulente per gli eventi nazionali di raccolta fondi dell’associazione, che opera dalla sede nazionale di Genova. L’appello dell’associazione è rivolto non solo ai donatori ma anche a chi può contribuire alla diffusione dell’iniziativa: giornali, siti web e media locali sono invitati a collaborare pubblicando il materiale fornito.



L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di AISM per garantire servizi e ricerca a favore delle persone con sclerosi multipla. La partecipazione dei volontari nelle piazze rappresenta il momento più visibile della campagna, ma il versante organizzativo coinvolge anche la raccolta di risorse per progetti locali e studi scientifici.