5 x 1000
HomeSolidarietàLa Mela di AISM torna nelle piazze italiane dal 2 al 4...

La Mela di AISM torna nelle piazze italiane dal 2 al 4 ottobre: sacchetti di mele in cambio di una donazione

Dal 2 al 4 ottobre volontari AISM distribuiscono sacchetti di mele nelle piazze. Donazioni per servizi locali e ricerca

Redazione Venezia
a cura di: Redazione Venezia
Raccolta fondi mele per sclerosi multipla

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre le piazze di molte città italiane ospiteranno i volontari dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla per la campagna nazionale La Mela di AISM. L’iniziativa, promossa sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, prevede la distribuzione di sacchetti di mele che i cittadini possono ritirare dietro una donazione minima di 12 euro.


I fondi raccolti resteranno sul territorio e saranno impiegati per sostenere servizi sanitari e sociali rivolti alle persone colpite da sclerosi multipla e patologie correlate. Parte delle risorse sarà inoltre destinata al finanziamento di progetti di ricerca scientifica, spina dorsale degli sforzi per trovare terapie sempre più efficaci.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare


La sclerosi multipla è una malattia neurologica che colpisce in particolare giovani adulti. Nella popolazione interessata la prevalenza tra donne e uomini è significativamente sbilanciata: l’affezione riguarda circa il doppio di donne rispetto agli uomini, con esordi frequenti tra i 20 e i 40 anni. Le ripercussioni della malattia si possono estendere lungo l’intero corso della vita, rendendo necessarie risposte integrate sia sul fronte sanitario sia su quello sociale.


Per tre giorni i volontari AISM saranno presenti nelle principali piazze italiane con materiale informativo e i tradizionali sacchetti di mele. L’associazione invita i cittadini a partecipare all’iniziativa con una donazione minima di 12 euro: una cifra che, spiega la campagna, contribuirà a mantenere e ampliare servizi locali dedicati alle persone con sclerosi multipla.

LEGGI ANCHE:


Parallelamente all’attività nelle piazze, AISM ha lanciato una richiesta di collaborazione ai mezzi di informazione e alle realtà che possono ospitare materiale promozionale. L’associazione chiede la diffusione, su base pro bono e compatibilmente con le disponibilità, dell’avviso pubblicitario relativo all’iniziativa per il periodo che va dalla pubblicazione fino al 4 ottobre. AISM ha messo a disposizione due formati digitali, una locandina e un comunicato stampa, e offre la possibilità di adattare i file in base alle esigenze dei soggetti che intendono sostenere la campagna.


La mobilitazione sul territorio è coordinata anche a livello nazionale. Tra i contatti indicati per l’organizzazione figura Antonella Inga, consulente per gli eventi nazionali di raccolta fondi dell’associazione, che opera dalla sede nazionale di Genova. L’appello dell’associazione è rivolto non solo ai donatori ma anche a chi può contribuire alla diffusione dell’iniziativa: giornali, siti web e media locali sono invitati a collaborare pubblicando il materiale fornito.

5 x 1000


L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di AISM per garantire servizi e ricerca a favore delle persone con sclerosi multipla. La partecipazione dei volontari nelle piazze rappresenta il momento più visibile della campagna, ma il versante organizzativo coinvolge anche la raccolta di risorse per progetti locali e studi scientifici.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Redazione Venezia
Redazione Venezia
Dalla redazione di Venezia. Per comunicare una segnalazione: redazione@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

vai alla HOME PAGE