Malore a Chioggia, muore a 44 anni

Un malore improvviso prima e poi un decesso inaspettato, a soli 44 anni.Cristiano Boscolo Cegion, conosciuto con il soprannome di Cristian Tocia, è morto a causa dei postumi di un malore improvviso dovuto verosimilmente ad una emorragia cerebrale.Cristiano Boscolo Cegion era titolare dell’omonima pizzeria al taglio di via San Marco.Un destino crudele lo ha colpito giovedì sera.Percepiva un inspiegabile malessere, così si è alzato per andare in bagno.Purtroppo ha fatto appena in tempo a raggiungere la stanza ed ha perso i sensi.L’intervento del 118 non ha potuto fargli riprendere conoscenza e l’arrivo all’ospedale ha confermato la drammaticità della situazione.La mattina seguente, nel reparto di terapia intensiva , l’uomo è deceduto.Cristiano Boscolo Cegion aveva solo 44 anni e la sua scomparsa ha lasciato incredula e nel dolore la comunità. “Cristian Tocia” era molto conosciuto e benvoluto. Infiniti i messaggi di cordoglio e di solidarietà sui social cittadini.