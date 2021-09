Donna trovata morta in camerino al Decathlon di Padova: malore mentre prova vestiti

Terribile tragedia avvenuta ieri nel centro commerciale Decathlon di via Venezia, a Padova.

Mariella Sato, una donna di 50 anni, di Cadoneghe (Padova), è stata trovata morta in uno dei camerini del negozio.

Il corpo ormai senza vita è stato scoperto all’orario di chiusura da uno dei vigilanti che faceva il giro.

La guardia si è insospettita perché la porta del camerino risultava chiusa dall’interno.

Immediatamente è stata chiamata la polizia che ha attivato le indagini e informato il magistrato di turno.

Al momento di forzare la serratura è stata fatta la macabra scoperta.

Il corpo della povera donna giaceva accasciato a terra in una posizione in cui si poteva intuire un malore improvviso e fulminante, tanto che non è riuscita nemmeno a chiedere aiuto.

La salma è stata posta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

In base ai primi riscontri, l’ipotesi del malore fulminante di natura cardiaca pare la più plausibile.