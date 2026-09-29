«Il coach è lei»: la storia di Eleonora Carrer, una delle poche donne a guidare una squadra maschile di basket in Italia

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Venerdì 16 ottobre arriva in libreria Il coach è lei, il racconto autobiografico di Eleonora Carrer, allenatrice che conta tra le pochissime donne in Italia a guidare una squadra senior maschile di basket. Il libro racconta la sua esperienza in campo e fuori, tra successi sportivi e gli ostacoli legati al sessismo nel mondo dello sport.



Carrer, nata a Caorle nel 1983 e residente ad Azzano Decimo, ha praticato il basket per trent’anni e ha iniziato la carriera da allenatrice occupandosi di squadre femminili giovanili. Nel 2018 ha accettato la guida dell’Azzano Basket in serie D maschile mentre era incinta di quattro mesi, diventando un caso raro nel panorama nazionale e l’unica donna a ricoprire quel ruolo in Friuli Venezia Giulia.

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Nel libro, curato da Lorenzo Iervolino, Carrer ripercorre la fatica di conquistarsi il ruolo di tecnico: non bastano vittorie e campionati per essere riconosciuta sullo stesso piano dei colleghi uomini. Con la società di Azzano ha vinto il campionato regionale 2022/23, ottenendo quattordici successi consecutivi, risultato che tuttavia non ha sempre cancellato i pregiudizi.



La quotidianità in panchina si mescola alle tensioni esterne. Ogni settimana Carrer si presenta al palazzetto di Azzano Decimo e viaggia per le trasferte nel Triveneto, ma oltre ai quintetti avversari affronta anche commenti denigratori dagli spalti e atteggiamenti di sufficienza da parte di altri allenatori. Tra gli episodi riportati ci sono giocatori che rifiutano l’allenamento con lei semplicemente perché donna e anche una chat di WhatsApp dove viene costantemente denigrata.



Il racconto non si limita al campo: Carrer descrive anche una relazione precedente segnata da controllo e violenza, dalla quale è riuscita a uscire grazie al sostegno della famiglia e di persone care. La vicenda personale è narrata insieme alla quotidianità di madre e professionista: dopo la nascita della seconda figlia è tornata in panchina e in alcune partite ha chiesto di poter allattare sugli spalti. Anche questo gesto ha sollevato critiche, perfino da parte di altre donne, che hanno avuto da ridire sulla presenza di una bambina piccola in palestra.



La genesi del libro parte da una lettera aperta pubblicata su La Giornata Tipo, scritta da Carrer in occasione dell’8 marzo e divenuta virale. Quella riflessione è il nucleo di una testimonianza che mette in luce quanto ancora sia vivo «l’odio di genere» nello sport e nella società e lancia un appello a non ignorare queste situazioni.



Il volume racconta, quindi, una doppia battaglia: quella per affermarsi come allenatrice e quella per vivere la propria maternità e il proprio lavoro senza dover rinunciare a parti essenziali della propria identità. Il racconto include episodi concreti e momenti di vittoria, ma sottolinea anche le ferite che restano quando i meriti vengono attribuiti ad altri o quando gli insulti diventano routine.



A curare il libro è Lorenzo Iervolino, autore di biografie romanzate su figure sportive e culturali, tra cui opere dedicate a Sócrates, Tommie Smith e John Carlos, e Dražen Petrović. La scelta del curatore valorizza l’intento di coniugare racconto personale e analisi del contesto sportivo e sociale.



Il coach è lei. La mia storia di allenatrice nel basket dei maschi è pubblicato da Ediciclo Editore, conta 240 pagine e sarà in vendita dal 16 ottobre al prezzo di 18 euro.