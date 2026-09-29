5 x 1000
HomenotizieProcesso Regeni: agenti egiziani condannati per sequestro, non per l’omicidio

Processo Regeni: agenti egiziani condannati per sequestro, non per l’omicidio

Verdetto nel caso Regeni: agenti dei servizi egiziani condannati per sequestro ma non per omicidio. Il corpo fu ritrovato al Cairo il 3 febbraio 2016.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Dopo oltre dieci anni di indagini e attesa, è arrivato il verdetto sul caso di Giulio Regeni: agenti dei servizi segreti egiziani sono stati ritenuti colpevoli del sequestro, ma non dell’omicidio del ricercatore italiano.

La sentenza è stata pronunciata 3.890 giorni dopo il ritrovamento del corpo di Regeni, avvenuto il 3 febbraio 2016 al Cairo. Giulio Regeni, 28 anni, era stato sequestrato il 25 gennaio dello stesso anno.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare

La pronuncia del 28 settembre 2026 chiude una fase determinante del processo, distinguendo la responsabilità per il rapimento dalla configurazione del reato di omicidio.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

Persa qualche notizia? Le ultime:

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia
vai alla HOME PAGE