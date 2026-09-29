Processo Regeni: agenti egiziani condannati per sequestro, non per l’omicidio

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Dopo oltre dieci anni di indagini e attesa, è arrivato il verdetto sul caso di Giulio Regeni: agenti dei servizi segreti egiziani sono stati ritenuti colpevoli del sequestro, ma non dell’omicidio del ricercatore italiano.

La sentenza è stata pronunciata 3.890 giorni dopo il ritrovamento del corpo di Regeni, avvenuto il 3 febbraio 2016 al Cairo. Giulio Regeni, 28 anni, era stato sequestrato il 25 gennaio dello stesso anno.

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Scopri come fare

La pronuncia del 28 settembre 2026 chiude una fase determinante del processo, distinguendo la responsabilità per il rapimento dalla configurazione del reato di omicidio.