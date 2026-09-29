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Regeni, tre agenti egiziani condannati a 10 anni per il sequestro; un quarto assolto

Il 28/09/2026 a Roma tre militari egiziani sono stati condannati a 10 anni per il sequestro di Giulio Regeni; l’omicidio non è stato riconosciuto, un agente è stato assolto.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La Corte di Roma ha pronunciato la sentenza nel processo sulla morte di Giulio Regeni: tre militari egiziani sono stati condannati a dieci anni di reclusione per il sequestro, mentre l’accusa di omicidio non è stata riconosciuta. Un quarto 007 è stato assolto.

La lettura del dispositivo si è svolta il 28 settembre 2026. Al termine della lettura della sentenza erano presenti Paola Effendi, Claudio Regeni e Irene Regeni.

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I genitori di Giulio hanno dichiarato: “Siamo soddisfatti”. La legale difensore ha aggiunto che “da oggi il mondo è più sicuro”.

La Corte ha quindi confermato la responsabilità per il sequestro, ma non ha ritenuto provato l’omicidio nel capo d’imputazione. Un imputato è stato assolto.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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