Regeni, tre agenti egiziani condannati a 10 anni per il sequestro; un quarto assolto

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La Corte di Roma ha pronunciato la sentenza nel processo sulla morte di Giulio Regeni: tre militari egiziani sono stati condannati a dieci anni di reclusione per il sequestro, mentre l’accusa di omicidio non è stata riconosciuta. Un quarto 007 è stato assolto.
La lettura del dispositivo si è svolta il 28 settembre 2026. Al termine della lettura della sentenza erano presenti Paola Effendi, Claudio Regeni e Irene Regeni.
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I genitori di Giulio hanno dichiarato: “Siamo soddisfatti”. La legale difensore ha aggiunto che “da oggi il mondo è più sicuro”.
La Corte ha quindi confermato la responsabilità per il sequestro, ma non ha ritenuto provato l’omicidio nel capo d’imputazione. Un imputato è stato assolto.