Colaiocco: «Sentenza storica» nel processo Regeni, lo Stato di diritto ha prevalso sull’omertà

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Il pm Sergio Colaiocco ha definito «storica» la sentenza pronunciata nel processo per la morte di Giulio Regeni, sottolineando che lo Stato di diritto ha avuto la meglio sull’omertà.

Parlando in aula, Colaiocco ha richiamato il valore collettivo del procedimento e il ruolo della collaborazione nel cercare la verità: «Stasera in quell’aula abbiamo visto cosa significa vivere in una democrazia dove tutti collaborano alla ricerca della verità», ha detto.

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Scopri come fare

La dichiarazione del pubblico ministero è riportata a commento dell’esito del processo sul caso Regeni.