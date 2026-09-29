5 x 1000
HomenotizieColaiocco: «Sentenza storica» nel processo Regeni, lo Stato di diritto ha prevalso...

Colaiocco: «Sentenza storica» nel processo Regeni, lo Stato di diritto ha prevalso sull’omertà

Il pm Sergio Colaiocco definisce «storica» la sentenza sul caso Regeni, affermando che lo Stato di diritto ha vinto sull’omertà e richiamando la democrazia.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Il pm Sergio Colaiocco ha definito «storica» la sentenza pronunciata nel processo per la morte di Giulio Regeni, sottolineando che lo Stato di diritto ha avuto la meglio sull’omertà.

Parlando in aula, Colaiocco ha richiamato il valore collettivo del procedimento e il ruolo della collaborazione nel cercare la verità: «Stasera in quell’aula abbiamo visto cosa significa vivere in una democrazia dove tutti collaborano alla ricerca della verità», ha detto.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare

La dichiarazione del pubblico ministero è riportata a commento dell’esito del processo sul caso Regeni.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

Persa qualche notizia? Le ultime:

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia
vai alla HOME PAGE