Regeni, l’opposizione chiede al governo un’informativa parlamentare e interventi del ministro degli Esteri

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La sentenza sul caso Regeni ha subito acceso il dibattito politico: l’opposizione chiede al governo di assumere iniziative e di riferire in Parlamento.

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Pd, M5S e Avs, con l’appoggio anche di Azione, hanno rivolto una richiesta diretta al ministro degli Esteri, esigendo chiarimenti e passi concreti dall’esecutivo dopo il pronunciamento giudiziario definito storico.

La segretaria del Pd, intervenuta in tribunale, ha commentato la decisione sottolineando che “nessuno potrà mai più negare le responsabilità del regime egiziano”, riaffermando la richiesta di responsabilità e trasparenza nella gestione del caso.

L’iniziativa dell’opposizione punta quindi a ottenere un’informativa ufficiale in Parlamento per chiarire la posizione e le mosse del governo dopo la sentenza.