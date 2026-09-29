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Regeni, l’opposizione chiede al governo un’informativa parlamentare e interventi del ministro degli Esteri

Dopo la sentenza sul caso Regeni Pd, M5S, Avs e Azione chiedono al ministro degli Esteri di intervenire e un’informativa in Parlamento.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La sentenza sul caso Regeni ha subito acceso il dibattito politico: l’opposizione chiede al governo di assumere iniziative e di riferire in Parlamento.

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Pd, M5S e Avs, con l’appoggio anche di Azione, hanno rivolto una richiesta diretta al ministro degli Esteri, esigendo chiarimenti e passi concreti dall’esecutivo dopo il pronunciamento giudiziario definito storico.

La segretaria del Pd, intervenuta in tribunale, ha commentato la decisione sottolineando che “nessuno potrà mai più negare le responsabilità del regime egiziano”, riaffermando la richiesta di responsabilità e trasparenza nella gestione del caso.

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L’iniziativa dell’opposizione punta quindi a ottenere un’informativa ufficiale in Parlamento per chiarire la posizione e le mosse del governo dopo la sentenza.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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