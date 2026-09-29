5 x 1000
HomenotizieTajani difende l’Egitto sul processo Regeni: “È solo il primo grado”

Tajani difende l’Egitto sul processo Regeni: “È solo il primo grado”

Il vicepremier Tajani prende le difese del Cairo sul caso Regeni: “Siamo solo al primo grado e non è stato giudicato il Paese ma solo tre persone”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Il vicepremier Antonio Tajani è intervenuto pubblicamente sul caso Regeni difendendo la posizione dell’Egitto. Nel corso della dichiarazione Tajani ha sottolineato che “siamo solo al primo grado e non è stato giudicato il Paese ma solo tre persone”.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare

La posizione è stata descritta come una difesa d’ufficio del vicepremier rispetto alle valutazioni emerse con la sentenza. Il commento di Tajani è stato reso noto il 29 settembre 2026.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

Persa qualche notizia? Le ultime:

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia
vai alla HOME PAGE