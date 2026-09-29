Tajani difende l’Egitto sul processo Regeni: “È solo il primo grado”

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Il vicepremier Antonio Tajani è intervenuto pubblicamente sul caso Regeni difendendo la posizione dell’Egitto. Nel corso della dichiarazione Tajani ha sottolineato che “siamo solo al primo grado e non è stato giudicato il Paese ma solo tre persone”.

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La posizione è stata descritta come una difesa d’ufficio del vicepremier rispetto alle valutazioni emerse con la sentenza. Il commento di Tajani è stato reso noto il 29 settembre 2026.