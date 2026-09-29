Achille Lauro in tv su canale 5: tutti gli ospiti

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Il concerto-evento Comuni Immortali di Achille Lauro, andato in scena a San Siro davanti a più di 60mila persone, arriva in prima serata su Canale 5. L’appuntamento televisivo propone la ripresa dello spettacolo che ha unito musica, moda e performance sceniche in una produzione pensata per il grande stadio milanese.



Sul palco, Lauro ha costruito lo spettacolo come una successione di capitoli, alternando brani recenti e hit che hanno segnato la sua carriera. L’impianto narrativo ha messo a confronto momenti intimi e momenti più energici, trasformando lo show in un percorso che punta tanto sulla messa in scena quanto sulle canzoni.

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La serata ha visto per la prima volta l’inserimento di una sfilata all’interno di un concerto. In quella cornice è stata presentata EROTICA, la prima collezione femminile firmata dallo stesso Achille Lauro in veste di Direttore Creativo per Dondup. Sul palco sono sfilati 39 look, proposti da volti della moda internazionale come Cindy Mello, Frida Aasen e Ikram Abdi.



L’idea della sfilata non è stata un intermezzo: è stata parte integrante della drammaturgia dello spettacolo, accompagnata musicalmente da brani scelti ad hoc. La combinazione di passerella e palco ha sottolineato la volontà dell’artista di contaminare linguaggi diversi, portando la moda all’interno della struttura tipica di un concerto pop-rock.



La scaletta è pensata per restituire il profilo artistico di Lauro. L’apertura è affidata ad Amor, a seguire ci sono Bam Bam Twist e 1969, mentre non mancano pezzi molto noti come Marilù e Me ne frego, quest’ultima tra i successi portati a Sanremo. Lo show procede poi con C’est la vie e Incoscienti Giovani, alternando momenti di ballo e passaggi più riflessivi.



Tra gli ospiti annunciati, spicca Laura Pausini, che sale sul palco per un duetto sulla nuova versione di 16 Marzo, proseguendo poi con La Solitudine. La presenza della cantante aggiunge una declinazione vocale diversa alla performance e conferma il carattere collettivo di alcune parti dello spettacolo.



Accanto a Lauro si esibiscono anche collaboratori storici. Boss Dom, chitarrista e amico di lunga data, è in scena per l’esecuzione di Rolls Royce. Altri momenti di interazione vocale vedono Valentina Gargano duettare con l’artista su Perdutamente, inserendo ulteriori sfumature al concerto.



La realizzazione tecnica dello show è stata curata da FriendsTv, con la regia di Luigi Antonini. La produzione ha puntato su un impianto scenico ampio e su cambi di atmosfera frequenti, elementi che hanno contribuito a restituire il concept definito dall’artista.



Per chi non era presente a San Siro, la trasmissione in tv offre la possibilità di seguire l’evento nella versione registrata: l’appuntamento è alle 21.30 su Canale 5, subito dopo La Ruota della Fortuna condotta da Samira Lui e Gerry Scotti. La messa in onda sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita del Biscione.