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«Chiedevamo la verità, abbiamo ottenuto giustizia»: l’emozione dei genitori di Giulio Regeni dopo la sentenza

Dopo la sentenza, i genitori di Giulio Regeni, Paola e Claudio, dichiarano di aver ottenuto giustizia e invitano il governo a dare seguito alla decisione.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Dopo la lettura della sentenza, Paola e Claudio, genitori di Giulio Regeni, hanno espresso profonda emozione per l’esito del procedimento e hanno chiesto alle istituzioni di attuare la decisione emessa.

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I due hanno riassunto il loro stato d’animo con le parole: “Chiedevamo la verità, abbiamo ottenuto giustizia”. Subito dopo hanno sollecitato il governo a dare seguito alla decisione pronunciata dal tribunale.

Nel loro intervento hanno inoltre detto di sentirsi riconosciuti per la loro costanza: si sono definiti “premiati perché resistenti e fedeli ai principi della democrazia”.

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Le dichiarazioni di Paola e Claudio sono arrivate al termine dell’udienza che ha portato alla sentenza citata dai genitori. Il loro appello al governo è stato espresso come richiesta diretta di applicare quanto stabilito dal tribunale.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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