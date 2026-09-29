«Chiedevamo la verità, abbiamo ottenuto giustizia»: l’emozione dei genitori di Giulio Regeni dopo la sentenza

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Dopo la lettura della sentenza, Paola e Claudio, genitori di Giulio Regeni, hanno espresso profonda emozione per l’esito del procedimento e hanno chiesto alle istituzioni di attuare la decisione emessa.
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I due hanno riassunto il loro stato d’animo con le parole: “Chiedevamo la verità, abbiamo ottenuto giustizia”. Subito dopo hanno sollecitato il governo a dare seguito alla decisione pronunciata dal tribunale.
Nel loro intervento hanno inoltre detto di sentirsi riconosciuti per la loro costanza: si sono definiti “premiati perché resistenti e fedeli ai principi della democrazia”.
Le dichiarazioni di Paola e Claudio sono arrivate al termine dell’udienza che ha portato alla sentenza citata dai genitori. Il loro appello al governo è stato espresso come richiesta diretta di applicare quanto stabilito dal tribunale.