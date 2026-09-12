Vinto SuperEnalotto, ‘6’ da 223,2 milioni centrato in provincia di Lecco

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Un giocatore ha centrato il “6” del SuperEnalotto in provincia di Lecco, aggiudicandosi un premio di 223,2 milioni di euro. La vincita, la prima sestina con sei punti registrata nel 2026, è stata realizzata in un punto vendita Sisal del territorio.



Il tagliando fortunato è stato giocato presso il punto vendita Al Chicherin, ubicato in via Milano 36 a Oggiono. Inizialmente la notizia era stata associata a La Valletta Brianza, sempre nel Lecchese, ma il titolare ha precisato che la combinazione è stata centrata nella sede di Oggiono. Ha spiegato inoltre che la comunicazione è arrivata dai media e che sul momento non credevano all’esito; nessun festeggiamento è ancora avvenuto perché il locale, inserito all’interno di un supermercato, chiude alle 20 e la celebrazione è stata rimandata alla mattina di oggi.

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La sestina vincente è composta dai numeri 8-13-16-52-64-70; Jolly 17 e SuperStar 21. Il Jackpot è stato conseguito con una giocata dal costo di 5 euro.



Con questo risultato il montepremi sale al secondo posto nella graduatoria delle vincite più alte nella storia del SuperEnalotto. Al vertice rimane la vincita record da 371,1 milioni del 16 febbraio 2023. Tra le altre grandi vincite figurano i 209,2 milioni ottenuti a Lodi il 13 agosto 2019 e i 177,7 milioni del 30 ottobre 2010.



Due dei tre jackpot più consistenti del gioco sono avvenuti in Lombardia, e la regione raggiunge così il decimo “6” assegnato sul suo territorio.

L’ultimo “6” prima di questo era stato realizzato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda per 35,4 milioni, sempre con una schedina da 5 euro; il 20 marzo 2025, invece, a Roma era stato vinto un “6” da 88,2 milioni con una giocata da 3 euro.



I numeri permettono di inquadrare la rarità dell’evento: matematicamente esistono 622 milioni di combinazioni possibili per centrare la sestina esatta.

Dal 1997, data di nascita del SuperEnalotto, le vincite di prima categoria hanno distribuito premi per oltre 5 miliardi di euro.



Secondo i dati comunicati da Sisal, con questa assegnazione sono 119 i jackpot erogati nella storia del gioco. Se si considerano invece tutte le vincite con il “6”, fino a oggi sono 135 le occasioni in cui è stata centrata la prima categoria.



La struttura del gioco è cambiata nel 2016 con una nuova formula che ha destinato al montepremi una quota maggiore della raccolta. La riforma ha introdotto anche la possibilità di ottenere premi con il “2” e ha previsto meccanismi di premi istantanei, elementi che hanno contribuito in parte all’aumento dei capitali messi in palio.



La sestina vincente del concorso è: 8-13-16-52-64-70 Jolly 17 – SuperStar 21.