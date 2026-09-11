Annegata nell’auto in un sottopasso allagato: vittima un’83enne a Latisana

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Un’83enne residente a San Michele al Tagliamento è morta dopo essere rimasta intrappolata nell’abitacolo della sua auto, finita in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine.

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Scopri come fare

L’intervento è avvenuto durante l’ondata di maltempo che nella notte e nella mattinata del 10 settembre 2026 ha colpito il Basso Friuli e il Veneto orientale. I carabinieri hanno soccorso la donna sul posto, ma per lei non c’è stato nulla da fare.

Le forti precipitazioni hanno causato numerosi allagamenti nella zona. I Vigili del fuoco hanno effettuato diversi interventi per far fronte a situazioni di difficoltà legate all’acqua e alle strade allagate.