Carburante più caro: benzina sopra 2,07 €/l, gasolio a 2,18 €/l. Tensione nello Stretto di Hormuz pesa sui prezzi

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10/09/2026 — I prezzi dei carburanti tornano a salire: la benzina supera i 2,07 euro al litro, mentre il gasolio arriva a 2,18 euro al litro. L’impennata è collegata all’aumento dei corsi del petrolio e del gas.
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Secondo quanto riportato dalla Rai, i nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran nello Stretto di Hormuz hanno contribuito all’inasprimento delle tariffe dei carburanti, influenzando i mercati energetici.
Per contenere il rincaro, oggi il Consiglio dei ministri è chiamato a decidere sulla proroga di altre due settimane dello sconto applicato al gasolio. La questione è all’ordine del giorno dell’esecutivo.
La notizia è firmata Giovanna Savini/Tg1.