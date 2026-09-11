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Carburante più caro: benzina sopra 2,07 €/l, gasolio a 2,18 €/l. Tensione nello Stretto di Hormuz pesa sui prezzi

Benzina oltre 2,07 €/l e gasolio a 2,18 €/l: i prezzi aumentano dopo attacchi tra Usa e Iran nello Stretto di Hormuz. Oggi il Cdm valuta proroga dello sconto.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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10/09/2026 — I prezzi dei carburanti tornano a salire: la benzina supera i 2,07 euro al litro, mentre il gasolio arriva a 2,18 euro al litro. L’impennata è collegata all’aumento dei corsi del petrolio e del gas.

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Secondo quanto riportato dalla Rai, i nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran nello Stretto di Hormuz hanno contribuito all’inasprimento delle tariffe dei carburanti, influenzando i mercati energetici.

Per contenere il rincaro, oggi il Consiglio dei ministri è chiamato a decidere sulla proroga di altre due settimane dello sconto applicato al gasolio. La questione è all’ordine del giorno dell’esecutivo.

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La notizia è firmata Giovanna Savini/Tg1.

( aggiornato il
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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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